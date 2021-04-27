Полиция задержала группу с детьми за серию краж дорогих смартфонов в метро

Полиция Москвы задержала подозреваемых в кражах дорогих смартфонов. В группе были взрослые и несколько несовершеннолетних девочек, сообщили в пресс-службе МВД.

По версии московского ГУМВД, организаторы отправляли в метро девочек, которых по возрасту не могли привлечь к уголовной ответственности. Работая в парах, дети отвлекали пассажиров, которые после разговора клали телефоны в карманы, и вытаскивали гаджеты.

«Другие члены группы занимались разблокировкой похищенной техники, уничтожением информации на мобильных устройствах и их продажей на радиорынке», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибыль подозреваемые распределяли между собой.

По данным следствия, группа причастна к четырем кражам, ущерб от которых составил 200 000 рублей. Следователи стараются доказать связь подозреваемых еще с десятками подобных краж. Во время обысков у них нашли более 1300 мобильных телефонов и множество другой техники.

Москва, Наталья Рязанова

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