В Новосибирске задержали наркодилера с полным пылесосом наркотиков

Полиция Новосибирска задержала кемеровчанина за незаконный сбыт 4 кг наркотиков. Запрещенные вещества подозреваемый получил от поставщиков в пылесосе, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области.

По данным следствия, 37-летний подозреваемый получал из Кемерово посылки с наркотиками, фасовал их мелкими партиями и сбывал бесконтактным способом. Его задержали сразу после получения посылки в одной из транспортных компаний.

«Обнаружили в коробках пылесос и оборудование для мойки, из которых извлекли 10 пакетов с веществом бежевого цвета. По результатам исследования, изъятое является наркотическим средством мефедрон общей массой более 4 кг», – сообщается на сайте ГУМВД.

Кемеровчанину за попытку сбыта по ч.5 ст.228.1 УК РФ грозит лишение свободы на срок до двадцати лет и штраф до миллиона рублей.

Ранее на трасе Сургут – Нижневартовск полиция нашла в машине 3,6 кг запрещенных сильнодействующих веществ. Подозреваемый признался, что распространял наркотики через интернет-магазин, а теперь планировал сбывать их бесконтактным способом в ХМАО.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 28.04.21

В Китае несколько человек пострадали из-за утечки хлорного газа. / Уголовное дело в отношении убитого силовиками Владимира Таушанкова прекращено. / В Амурской области задержали трудового мигранта за пропаганду терроризма. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»