Эффектный трюк для TikTok закончился смертью блогера

Российский блогер получил смертельную травму, снимая ролик для соцсети TikTok. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Трагедия произошла с жителем Балашихи. 23-летний блогер хотел записать на видео необычный трюк. Он забрался на полутораметровый постамент из рулонов туалетной бумаги. Затем под ним проехал на автомобиле его друг.

Планировалось, что блогер эффектно приземлится на ноги, но он зацепился за крышу автомобиля и упал, ударившись головой об асфальт. От полученной травмы парень скончался на месте.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели блогера. С его приятеля, который был за рулем машины, взяли подписку о невыезде.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.04.21

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