Полиция задержала фигурантов дела о поддельных КамАЗах на 1 млрд рублей

Полиция ведет дело о хищении 1 млрд рублей организованной преступной группой, продававшей поддельные КамАЗы. Они собирали машины из ремонтных комплектов и продавали как новые, сообщили в МВД РФ.

По данным следствия, ОПГ начала действовать под видом дилеров грузовиков КамАЗ в январе 2014 года. Основную деятельность они развернули на территории Татарстана.

«Продавали автомобили, которые изготавливали из ремонтных комплектов. Машины были оборудованы двигателями низкого экологического класса, которые запрещены к эксплуатации в России. В паспорта транспортных средств вносились заведомо ложные сведения об их технических характеристиках», – говорится на сайте ведомства.

Следователи уже провели более 50 обысков по делу в квартирах и офисах. Трое фигурантов по делу уже задержаны, им предъявлены обвинения в мошенничестве организованной группой и в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Обвиняемыми оказались руководители и сотрудники фирм, которые действовали внутри криминальной схемы.

Следователи учли и ущерб КамАЗу ведь под его маркой продавали нелегально произведенные и некачественные автомобили.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.04.21

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