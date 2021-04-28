Под Волгоградом прорвало недавно построенную за 160 млн рублей плотину

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области прорвало плотину, которую сдали в эксплуатацию четыре месяца назад. Сооружение, на строительство которого потратили более 160 млн рублей, должно было обеспечивать водой сеть водоемов в пойме во время паводков.

Видео с места событий очевидцы опубликовали в социальных сетях, пишет портал V1.ru. Вода размыла береговой грунт и поломала массивные бетонные плиты сооружения. По словам местных жителей, во время стройки наблюдалась та же картина, плотину смывало.

Гидротехническое сооружение было сдано в эксплуатацию в декабре 2020 года. Плотину строили в рамках национального проекта «Экология».

В прокуратуре Волгоградской области заявили, что по факту сообщений о разрушении сооружения организована проверка. «На место происшествия выехал прокурор Среднеахтубинского района Вадим Дубилин. В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств, качеству и безопасности выполненных работ. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в надзорном ведомстве.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 28.04.21

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