Под Волгоградом паводком снесло автомобильный мост

В Волгоградской области весенний паводок разрушил дамбу и автомобильный мост. Региональная прокуратура объявила о начале проведения проверки.

Размытие дамбы произошло у села Липовка Ольховского района. В результате был поврежден мост 1913 года постройки, также затопило автодорогу к селу Романовка, сообщает областная прокуратура.

Выяснилось, что гидротехническое сооружение на балансе органов местного самоуправления не состоит, собственник отсутствует. «В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка бездействию органов местного самоуправления по принятию на баланс бесхозяйного имущества. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в надзорном ведомстве.

Накануне в Среднеахтубинском районе Волгоградской области прорвало плотину, которую сдали в эксплуатацию четыре месяца назад. Сооружение, на строительство которого потратили более 160 млн рублей, должно было обеспечивать водой сеть водоемов в пойме во время паводков.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 29.04.21

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