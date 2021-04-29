В США россиянина обвинили в отмывании денег и арестовали

В США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании денег и осуществлении денежных переводов без лицензии. Ему инкриминируют совершение преступлений в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля 2021 года.

По версии ФБР и налоговиков, Стерлингов был основным руководителем онлайн-сервиса Bitcoin Fog, с помощью которого пользователи перевели не менее 1,2 млн биткойнов на общую сумму свыше $335,8 млн, сообщает ТАСС. В обвинительном заключении говорится, что услугами сервиса пользовались в том числе торговцы наркотиками.

Гражданину России грозит до 10 лет лишения свободы и штраф, размер которого определит суд.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 29.04.21

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