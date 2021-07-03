В Нальчике введен режим контртеррористической операции (КТО).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники правоохранительных органов получили информацию о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников, готовящихся совершить в Нальчике ряд терактов.

В связи с этим ФСБ объявила о введении с 3 часов 15 минут 3 июля правового режима КТО в районе садовых участков, ограниченной улицами: Биттирова – Канукоева – Центральная – Жабелова.

В 5 часов 20 минут режим КТО расширен до восточной окраины городского округа Баксан (улица Конечная) – автодороги А-158 (Прохладный – Баксан) – западной окраины селения Баксаненок (улица Промышленная) – поймы реки Баксан.

Нальчик, Игорь Юров

Нальчик. Другие новости 03.07.21

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