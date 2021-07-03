В Нальчике ликвидировали боевиков

В Нальчике ликвидировали 5 боевиков.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью в городе был введен режим контртеррористической операции: в одном из садовых товариществ были обнаружены члены религиозно-экстремистской группировки, которые, по оперативным данным, готовились совершить терактов.

Боевикам предложили сдаться, но они открыли стрельбу. В перестрелке пятеро террористов были убиты.

По информации Национального антитеррористического комитета, пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет. На месте столкновения работают следователи.



Нальчик, Игорь Юров



Нальчик. Другие новости 03.07.21

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