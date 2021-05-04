После пожара в московской гостинице два человека попали в реанимацию

По уточненным данным столичного главка МЧС, при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы никто не погиб, однако два человека помещены в реанимацию. Ранее ведомство сообщало от трех погибших на пожаре.

По информации ГУ МЧС по столице, в ходе тушения возгорания спасены 305 человек. Всего пострадали семь человек, погибших нет, отметили в ведомстве.

Троим пострадавшим потребовались реанимационные действия. «Благодаря усилиям находящихся на месте медицинских бригад, один человек пришел в сознание», – говорится в сообщении. Реанимация двух человек продолжается.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном кирпичном здании по адресу: 6-я Кожуховская улица, д. 26 поступило на пульт дежурного в 03:27. По этому адресу расположена гостиница «Вечный зов». Горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. В 04:18 огонь был локализован и в 04:30 полностью потушен. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Обновлено. Прокуратура Москвы поручила Лефортовской межрайонной прокуратуре провести проверку в связи с пожаром в гостинице. «В ходе прокурорской проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.05.21

На трассе столкнулись и загорелись три фуры, одна чуть не взорвалась (ФОТО). / Мотодельтаплан аварийно сел в Пермском крае, есть пострадавшие. / В Свердловской области с начала праздников произошло больше 200 пожаров (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»