В Мехико рухнул метромост во время движения поезда: 15 погибших, десятки раненых (ФОТО, ВИДЕО)

В Мехико обрушился метромост с находившимся на нем поездом. В результате происшествия погибли не менее 15 человек, более 70 пострадали. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на данные мэрии мексиканской столицы.

Инцидент произошел на юго-востоке Мехико в районе станции Оливос на 12-й линии метро. Метромост рухнул во время движения поезда. Обломки упали на автомагистраль. Судя по фото с места ЧП, под завалами оказались несколько автомобилей.

На место инцидента прибыла мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и медики. Район обрушения метромоста оцеплен.

По данным Министерства гражданской обороны Мексики, с места инцидента в больницу доставлены 34 пострадавших. Спасательная операция продолжается.

Как отмечает издание El Universal, четыре года назад жители, проживающие недалеко от транспортного узла, предупреждали о трещинах на опорах метромоста, появившиеся после землетрясения 19 сентября 2017 года. Люди опасались, что конструкция может обрушиться.

Мехико, Наталья Петрова

Мехико. Другие новости 04.05.21

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