В Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате обрушения метромоста

В Мексике объявлен трёхдневный национальный траур по погибшим в катастрофе в столичном метро. Число жертв возросло до 25 человек. Среди них несколько детей. Их тела опознаны и переданы родственникам, сообщают власти.

В понедельник вечером у станции «Оливос» 12-й линии подземки произошло обрушение метромоста, когда по нему проходил поезд. Часть конструкции вместе двумя вагонами состава рухнули с десятиметровой высоты на автодорогу.

Как сообщает «Евроньюс», местные телеканалы обнародовали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент трагедии. На кадрах видно, как пролёт эстакады падает на проезжающие под ним машины и поднимается огромное облако пыли.

Сотни спасателей, пожарных прибыли на место происшествия, чтобы вызволить из под обломков, тяжелых бетонных блоков оказавшихся в ловушке людей. Район ЧП оцепили. Туда начали стекаться отчаявшиеся родственники и друзья, тех, кто мог находиться в поезде.

Спасательная операция длилась несколько часов. Не менее 79 человек получили травмы, десятки до сих пор находятся в больнице.

Мэр столицы назвала инцидент самым смертоносным в истории мексиканской подземки.

Метро Мехико считается одним из самых загруженных в мире. Строительство 12-й ветки сопровождалось сообщениями о нарушениях и ошибках проектирования. После землетрясения 2017 года в конструкции были замечены трещины, проводились ремонтные работы.

Начато расследование. Власти обещают установить виновных и причины катастрофы, отмечает «Евроньюс».

Мехико, Елена Васильева

Мехико. Другие новости 05.05.21

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