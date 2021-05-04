СКР: при пожаре в московском отеле погиб один человек, возбуждено дело

Столичное управление Следственного комитета РФ сообщило об одном погибшем при пожаре в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы. Жертвой происшествия стал мужчина. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека), говорится в сообщении ведомства. Ранее информагентства со ссылкой на источники сообщили о двух погибших.

В Следственном комитете подтвердили, что среди пострадавших есть дети, которые доставлены в медучреждения для обследования и оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте инцидента работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Москве. Обстоятельства пожара устанавливаются. «Для определения причины и очага возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз», – говорится в сообщении.

Cледователитакже проверят меры обеспечения противопожарной безопасности в гостинице на соответствие установленным законом требованиям.

По данным столичного главка МЧС, пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице начался около 03:27 мск. Возгорание было ликвидировано спустя час. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Горение происходило на первом этаже и частично в коридоре.

Спасены 305 постояльцев, среди которых 114 детей, которые приехали на слет кадетов. Московская прокуратура начала проверку по факту пожара.

По данным источника ТАСС, при пожаре пострадали 18 человек, в том числе 10 детей. Источник «Интерфакса» сообщал о 20 пострадавших, из них 10 – дети. По информации собеседника агентства, 14 пострадавших, включая восемь детей, госпитализированы.

Как отметил источник ТАСС в правоохранительных органах, в отеле были допущены грубые нарушения требований пожарной безопасности. В здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, которой должен быть оборудован подобный объект. В настоящее время устанавливается, были ли вообще в гостинице системы противопожарной защиты.

Отмечается, что гостиница открылась несколько месяцев назад, проверки на соблюдение требований пожарной безопасности в отеле не проводились.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.05.21

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