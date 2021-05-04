В Бурятии спасатели нашли тела погибших под лавиной туристов

Спасатели откопали из снега тела двух туристов, которые считались пропавшими после схода лавины в Тункинском районе Бурятии. Вертолетом их доставят в Иркутск, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

«Спустя 3 часа работ в 10 метрах от места гибели первого мужчины, на глубине около полутора метров, были обнаружены тела еще двух туристов. После извлечения из-под снега тела погибших были доставлены вертолетом Ми-8 МЧС России в Иркутск», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятия.

По данным республиканского агентства ГО и ЧС, все трое погибших были мужчинами, возраст одного был 50 лет, двух других – 34 и 19 лет.

Как сообщал «Новый День», 3 мая лавина сошла в Саянских горах, в 12 км от поселка Монды Тункинского района. Снежным потоком накрыло группу туристов из пяти человек, которые приехали покорять вершину Мунку-Сардык из города Дивногорска Красноярского края. Двух выживших и тело одного погибшего ранее вертолетом доставили в Иркутск. Выжившие получили обморожение рук и были в шоковом состоянии. Поиски облегчила регистрация маршрута, которую туристы провели через интернет. СКР и прокуратура уже начали проверку по факту гибели людей.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

Улан-Удэ. Другие новости 04.05.21

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