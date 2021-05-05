В Турции украинок задержали за непристойную фотосессию (ВИДЕО)

В Турции полиция задержала гражданок Украины за непристойное поведение. Девушки устроили обнаженную фотосессию на яхте, но видео с ними попало к новостным каналам, передает РЕН ТВ.

Туристы из Украины отдыхали на яхте у побережья города Гечек в турецкой провинции Мугла. Девушки решили запечатлеть себя обнаженными, но попали в объектив местных жителей на другом судне.

Обнаженная фотосессия украинок на яхте в Турции

Одна из задержанных опубликовала в соцсети видеообращение. Она заверила, что с ней и ее подругами все в порядке, но предостерегла других любительниц откровенных снимков.

«В мусульманских странах лучше не делать голые фото. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», – сказала нарушительница общественного порядка.

Как сообщал «Новый День», 5 апреля полиция ОАЭ задержала 15 иностранок и двух мужчин за обнаженную фотосессию на балконе отеля Dubai Marina. Модели оказались гражданками Украины, и власти Дубая решили депортировать их из страны. 11 украинок прибыли в Киев 12 апреля, одна девушка задержалась, потому что у нее нашли коронавирус. Позже с бизнесмена Алексея Концова, который организовал фотосессию, сняли все обвинения.

Гечек, Наталья Рязанова

Гечек. Другие новости 05.05.21

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