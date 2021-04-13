Власти ОАЭ депортировали 11 украинских моделей после обнаженной фотосессии

Власти Объединенных Арабских Эмиратов выгнали из страны 11 гражданок Украины за участие в откровенной фотосессии. Модели прибыли на родину вечером 12 апреля.

Из 12 задержанных украинок 11 назначили наказание в виде депортации. Еще одна модель осталась в Дубае после положительного теста на коронавирус. Прибывшие больше никогда не смогут посетить Эмираты.

«Всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ. Гражданки получили минимальное из возможных наказаний», – цитирует представителя МИДа Украины Олега Николенко агентство УНН.

5 апреля полиция Дубая задержала 40 девушек из Украины, Молдовы и Белоруссии. Поводом послужила публикация в соцсети снимков, сделанных на балконе отеля Dubai Marina с обнаженными моделями. По данным газеты The Sun, фотосессию организовали в качестве рекламной акции сайта для взрослых.

За нарушение законов ОАЭ о приличии девушкам грозил штраф в сумме 5 тысяч дирхамов, то есть около 105 тысяч рублей, или полгода тюрьмы. Позже было принято решение депортировать моделей из страны.

Изначально сообщалось, что в числе задержанных девушек были гражданки России. Позже в генконсульстве России сообщили, что среди участниц фотосессии соотечественниц не было.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 12.04.21

«Хотим мирных переговоров!»: в Киеве отрицают планирование атаки на Донбасс. / Пентагон не стал подтверждать данные об отправке кораблей в Черное море. / В Вашингтоне сообщили о готовности к диалогу с Россией по Украине. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»