Из музея Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» украли 400 экспонатов

Из нового музея Вооруженных сил России в парке «Патриот» похитили 400 экспонатов общей стоимостью 12 млн рублей. Среди украденного немецкие кресты, наградное оружие Советского Союза, форма, фуражки и другие предметы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Заявление в полицию написал заместитель директора филиала Владислав Педенко. По его словам, перед открытием в музей передали 5 тысяч экспонатов, а после инвентаризации их оказалось 4600. Куда пропали 400 экспонатов, неизвестно. Педенко предполагает, что эти предметы мог похитить один из рабочих, задействованных в строительстве музея.

Ущерб от кражи составил почти 12 млн рублей. Правоохранители начали проверку.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.05.21

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