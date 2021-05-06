Экологи обвинили принца Лихтенштейна в уничтожении самого большого медведя Европы

Экологи из Румынии и Австрии обвинили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в уничтожении самого большого медведя в Европе. Медведю дали кличку Артур, и он 17 лет прожил в румынских лесах.
Предполагается, что принц ошибся во время охоты. После нападения медведицы на фермерские хозяйства, принцу разрешили ее убить. Но жертвой охотника оказался крупный самец.
Группы Agent Green и VGT заявили, что убийство животного не было ошибкой, и принц хотел добыть «самый большой трофей».
«Принц убил не медведицу, а медведя, проживавшего глубоко в лесу и не приближавшегося к местным жителям. Он был самым крупным медведем в Румынии, и, вероятно, самым крупным в Европейском Союзе», – цитирует Agent Green РИА «Новости».
Согласно законам Румынии, охота на бурых медведей запрещена. Правительство выдает отдельные разрешения на убийство животных, которые вредят или угрожают населению.
Как сообщал «Новый День», ранее в феврале мировой судья в ХМАО-Югре оштрафовал местного жителя за незаконную охоту на медведя. Животное попало в капкан, но сумело вырваться и поранило охотника. Мужчина сумел выйти к людям, и его отвезли в больницу.
Бухарест, Наталья Рязанова
Бухарест. Другие новости 06.05.21
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