Экологи обвинили принца Лихтенштейна в уничтожении самого большого медведя Европы

Экологи из Румынии и Австрии обвинили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в уничтожении самого большого медведя в Европе. Медведю дали кличку Артур, и он 17 лет прожил в румынских лесах.

Предполагается, что принц ошибся во время охоты. После нападения медведицы на фермерские хозяйства, принцу разрешили ее убить. Но жертвой охотника оказался крупный самец.

Группы Agent Green и VGT заявили, что убийство животного не было ошибкой, и принц хотел добыть «самый большой трофей».

«Принц убил не медведицу, а медведя, проживавшего глубоко в лесу и не приближавшегося к местным жителям. Он был самым крупным медведем в Румынии, и, вероятно, самым крупным в Европейском Союзе», – цитирует Agent Green РИА «Новости».

Согласно законам Румынии, охота на бурых медведей запрещена. Правительство выдает отдельные разрешения на убийство животных, которые вредят или угрожают населению.

Как сообщал «Новый День», ранее в феврале мировой судья в ХМАО-Югре оштрафовал местного жителя за незаконную охоту на медведя. Животное попало в капкан, но сумело вырваться и поранило охотника. Мужчина сумел выйти к людям, и его отвезли в больницу.

Бухарест, Наталья Рязанова

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