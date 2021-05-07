В Красноярске ревнивца задержали за двойное убийство

Следователи задержали жителя Красноярска по подозрению в убийстве двух человек и покушении на убийство еще одного. По версии следствия, причиной случившегося стала ревность.

«Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство и убийства двух лиц. По «горячим следам» задержан 62-летний мужчина, подозреваемый в совершенном преступлении», – сообщается на сайте управления Следственного комитета Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Утром 7 мая в полицию сообщили о трупе мужчины около подъезда жилого дома. Еще одно тело нашли в одной из квартир, а третью потерпевшую, 32-х лет, успели отправить в больницу, и она выжила.

По версии следствия, подозреваемый пришел к 42-летней сожительнице, когда у нее были двое гостей. «На почве личных неприязненных отношений и ревности мужчина нанес ножевые ранения всем троим, после чего с места преступления скрылся», – рассказали в СКР.

Через несколько часов подозреваемый сам позвонил в полицию и сказал, где находится.

Накануне в Забайкалье следователи возбудили уголовное дело о тройном убийстве. Местный житель расстрелял свою 26-летнюю сожительницу, ее 18-летнего брата, и мужчину 1986 года рождения. Подозреваемый не стал дожидаться полиции и ушел из жизни.

Красноярск, Наталья Рязанова

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