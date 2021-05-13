В Петербурге арестовали родителей, истязавших дочь

Суд в Санкт-Петербурге взял под стражу супругов, которые стали фигурантами уголовного дела об истязании ребенка. Пострадавшей стала их малолетняя дочь.

«13 мая судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в петербургском управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, житель Невского района Петербурга и его жена не позднее 8 мая 2021 года «систематически наносили побои своей дочери, причинив ей физические и психические страдания». Ребенка поместили в детскую больницу, где за ней наблюдают врачи.

Супругам уже предъявили обвинение по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ. Следователи еще работают и планируют в дальнейшем оценить бездействие органов опеки.

Ранее следователи задержали 35-летнюю жительницу Курортного района Санкт-Петербурга по подозрению в избиении до смерти годовалого сына. О преступлении сообщил сожитель женщины, который нашел дома пьяную подругу и тело своего ребенка.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.05.21

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