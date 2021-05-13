Суд назначил 9 лет колонии бывшему и.о. замглавы Хакасии за взятки

Суд приговорил бывшего исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова к девяти годам строгого режима по делу о взятке в 2 млн рублей. Бывший чиновник также должен заплатить крупный штраф, сообщили в главке Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сергею Новикову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере более 60 млн 500 тыс. рублей», – говорится на сайте ведомства.

Обвинению удалось доказать, что в декабре 2019 года Новиков вымогал у подрядной организации взятку в 12 млн рублей за госконтракт в 480 млн рублей. Предметом договора было строительство жилого корпуса психоневрологического интерната в рамках нацпроекта. 17 апреля 2020 года Новиков был задержан сотрудниками ФСБ при получении 2 млн рублей в качестве части взятки.

Во время следствия было арестовано имущество чиновника, которое оценили более чем в 45 млн рублей.

Согласно приговору, Новикову на 5 лет запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, а также связанные с функциями представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственными полномочиями.

Абакан, Наталья Рязанова

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