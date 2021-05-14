Россиян предупредили о новой схеме кражи личных данных

Мошенники запустили новую схему кражи персональных данных. Теперь россиян заманивают на фишинговые сайты обещаниями большого заработка на инвестициях.

Злоумышленники якобы предлагают вложить деньги в крупные фирмы, действующие как в России, так и за рубежом. Эксперты Bi.Zone выяснили, что мошенники часто прикрываются брендами компаний нефтяной отрасли, крупных банков, даже проектами американского бизнесмена Илона Маска, в том числе компанией Tesla.

Чаще всего сайты состоят из одной страницы, которая привлекает ярким заголовком и простотой получения информации: дана ссылка на видео, в котором описаны выгоды мнимой инвестиции. Рядом есть форма для заказа обратного звонка, куда граждан просят вписать личные данные.

«Данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», – цитирует специалистов РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», специалисты по кибербезопасности нашли уязвимость на сайтах 27 российских банков. Открытые редиректы позволяли мошенникам перенаправить клиентов на сторонний ресурс, где похищали конфиденциальную информацию граждан.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.05.21

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