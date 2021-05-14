В Комсомольске-на-Амуре СКР проверяет массовое отравление студентов

Следователи возбудили уголовное дело после отравления 18 человек в строительном колледже Комсомольска-на-Амуре. Пострадавшие доставлены в больницы Амурска и поселка Солнечный.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ, то есть за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«В медицинские учреждения с диагнозом «кишечная инфекция» госпитализированы 16 студентов и 2 преподавателя. Состояние здоровья удовлетворительное. Их жизнь вне опасности», – сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи проверяют обстоятельства случившегося и ищут источник распространения инфекции. Кроме того, проверяют других учащихся и работников, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал.

Напомним, 11 мая массовое отравление произошло в городе Лабытнанги в ЯНАО. Врачи нашли у 33 человек сальмонеллез после посещения кафе «Бургер Хаус», 17 пострадавших доставили в больницу, остальным разрешили лечиться дома. Позже Роспотребнадзор заявило, что вирус сальмонеллы находился в одном из соусов.

Комсомольск-на-Амуре, Наталья Рязанова

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 14.05.21

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