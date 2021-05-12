Причина массового отравления в бургерной Лабытнанги – соус с сальмонеллой

В Роспотребнадзоре ЯНАО установили причину массового отравления посетителей кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги: вирус сальмонеллы. Его обнаружили в одном из соусов заведения. Что касается фарша для котлет, который изначально подозревали в низком качестве, то в нем ничего опасного для людей не обнаружено.

«Массовое заражение сальмонеллезом произошло из-за самодельного соуса, приготовленного из растительного масла и яиц. В кафе санврачи зафиксировали полную антисанитарию: грязь, отсутствие маркировки, не соблюдение сроков и условий хранения продуктов. Наша служба оперативно среагировала, уже спустя два часа после первого обращения с признаками отравления в медицинские учреждения кафе закрыли. В тот же день было выпущено постановление о временном закрытии кафе «Бургер Хаус». Мы передали документы в следственный комитет ЯНАО для возбуждения уголовного дела», – рассказала главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко «Север-Пресс».

Напомним, массовое отравление в Лабытнанги произошло 7 мая. 33 человека, в том числе 2 заключенных на поселении, заболели сальмонеллезом после посещения кафе «Бургер Хаус». В результате 17 человек были госпитализированы в городскую больницу, остальные находятся на амбулаторном лечении.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что обратились в суд о закрытии кафе. Заседание состоится 13 мая. Региональное управление намерено просить о закрытии заведения на 90 дней для полного устранения всех выявленных в работе замечаний.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 12.05.21

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