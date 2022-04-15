Итоги расследования массового отравления в бургерной Ямала: сальмонеллёз обнаружен у повара

Источником заражения сальмонеллёзом, который явился причиной отравления 33 человек в бургерной Лабытнанги, вероятнее всего стал повар. Об этом свидетельствуют данные эпидемиологического расследования, которое провели специалисты управления Роспотребнадзора по ЯНАО. ЧП, напомним, случилось в начале мая 2021 года. С острым отравлением были госпитализированы 17 человек, остальные пострадавшие лечились дома.

В материалах санитарных врачей указывается, что все отравившиеся ели в кафе «Бургер Хаус» (ИП Ахмедов Сабухи) 4 или 5 мая. В том числе пострадали четверо детей. Почти у всех была высокая температура и понос, некоторые отравившиеся страдали от рвоты.

Среди сотрудников «Бургер Хаус» у повара выделена ДНК SalmonellaSpp. и бактериологически SalmonellaEnteritidis. Во время расследования выяснилось, что повар незадолго до ЧП посетил колонию номер 8, где за несколько дней до инцидента в кафе была вспышка отравлений.

«Источник инфекции (возможный, вероятный) – сотрудник пищеблока С.И.А. находился в источнике заболевания сальмонеллёза среди осуждённых исправительного центра (УФИЦ) при ФКУ ИК -8 УФСИН России. По информации ЦГСЭН МСЧ №11 Федеральной службы исполнения наказания, среди осуждённых исправительного центра с 02.05.2021 по 08.05.2021 зарегистрировано 5 случаев сальмонеллёза», – говорится в материалах управления Роспотребнадзора.

Бактерии сальмонеллы нашли, как и сообщалось ранее, в соусе домашнего приготовления из яиц и растительного масла. А также в филе грудки. Производителем является ООО «МЯСТОРГОПТ», из Москвы.

После массового отравления санитарные врачи провели проверку в заведении. Они уже указывали, что там нашли многочисленные нарушения. В материалах расследования они снова перечисляются. В том числе в кафе принимали продукты без документов, которые могли бы подтвердить их качество (фарш мясной, яйцо куриное, полуфабрикат из мяса цыпленка, мясные изделия (сосиски, колбаса) и др. Там не было моющих и дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и посуды. А у сотрудников не было медкнижек.

Ранее сообщалось, что с помощью прокуратуры пострадавшие смогли отсудить у заведения компенсацию.

Было также возбуждено уголовное дело. Ход его расследования неизвестен.

ИП Ахмедов Сабухи в мае 2021 года закрыл своё предприятие.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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