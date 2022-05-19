В Лабытнанги осудят хозяина бургерной, где отравились 36 человек

Следователи сообщают о передаче дела в отношении владельца бургерной из Лабытнанги в суд. По версии правоохранителей, именно по его вине отравились несколько десятков человек год назад – в мае 2021 года. На скамье подсудимых окажется Ахмедов Сабухи Бахтияр оглы.

Жители, пообедав в кафе «Бургер Хаус», заразились инфекцией. Некоторые попали в больницу, остальные лечились на дому. Всего в числе пострадавших – 36 человек. Ранее агентство «Новый День» уже сообщало, что причиной отравления людей стала сальмонелла. Её нашли и в продуктах, и у повара.

«Следователи установили, что индивидуальный предприниматель, являющийся владельцем кафе, при организации общественного питания проигнорировал обязательные санитарно-эпидемиологические требования и не организовал должным образом производственный контроль за приготовлением блюд, соблюдением правил личной гигиены персоналом пищеблока, качественной обработкой инвентаря, посуды и помещений. В результате допущенных нарушений произошло массовое заболевание и отравление посетителей кафе «Бургер Хаус», употребивших приготовленные блюда с добавлением самодельного соуса», – раскрывают фабулу уголовного дела в пресс-службе СУ СК Ямала.

Бизнесмен обвиняется в преступлении, которое описано в ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей).

Ранее агентство раскрывало подробности эпидемиологического расследования санитарных врачей. Они уточняли, что повар бургерной был в колонии, где накануне случилась вспышка сальмонеллёза.

«Источник инфекции (возможный, вероятный) – сотрудник пищеблока С.И.А. находился в источнике заболевания сальмонеллёза среди осуждённых исправительного центра (УФИЦ) при ФКУ ИК -8 УФСИН России. По информации ЦГСЭН МСЧ №11 Федеральной службы исполнения наказания, среди осуждённых исправительного центра с 02.05.2021 по 08.05.2021 зарегистрировано 5 случаев сальмонеллёза», – говорится в материалах управления Роспотребнадзора.

Бактерии сальмонеллы нашли в соусе домашнего приготовления из яиц и растительного масла. А также в филе грудки.

В кафе принимали продукты без документов, которые могли бы подтвердить их качество (фарш мясной, яйцо куриное, полуфабрикат из мяса цыпленка, мясные изделия (сосиски, колбаса) и др. Там не было моющих и дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и посуды. А у сотрудников не было медкнижек.

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Лабытнанги, Юлия Фролова

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