В Лабытнанги вынесли приговор владельцу бургерной из-за массового отравления горожан

В Лабытнанги осудили владельца кафе «Бургер Хаус», из-за которого отравились 36 человек. ЧП случилось в мае 2021 года. На скамье подсудимых был Ахмедов Сабухи Бахтияр оглы. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Об этом 13 июля 2022 года сообщает следственное управление СКР по ЯНАО.

В мае прошлого года несколько десятков человек, которые пообедали в бургерной, почувствовали себя плохо. Некоторые из них были госпитализированы в инфекционное отделение больницы, другие лечились на дому. Во время эпидемиологического расследования бактерии сальмонеллы нашли в соусе домашнего приготовления из яиц и растительного масла заведения. А также в филе грудки. Выяснилось также, что повар был накануне в колонии, где была вспышка сальмонеллёза.

В кафе принимали продукты без документов, которые могли бы подтвердить их качество (фарш мясной, яйцо куриное, полуфабрикат из мяса цыпленка, мясные изделия (сосиски, колбаса) и др. Там не было моющих и дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и посуды. А у сотрудников не было медкнижек.

«Следователями установлено, что индивидуальный предприниматель, являющийся владельцем кафе, при организации общественного питания проигнорировал обязательные санитарно-эпидемиологические требования и не организовал производственный контроль за приготовлением блюд, соблюдением правил личной гигиены персоналом пищеблока, качественной обработкой инвентаря, посуды и помещений», – говорится в сообщении СУ СК ЯНАО.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей).

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Лабытнанги, Юлия Фролова

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