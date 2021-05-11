На Ямале 33 человека отравились в бургерной – возбуждено уголовное дело

Отдел Следственного комитета по Лабытнанги возбудил уголовное дело по факту массового отравления. 33 человека отравились продукцией кафе «Бургер Хаус». По данным следствия, в больницу пищевым расстройством попали семнадцать человек, в том числе один несовершеннолетний. Еще шестнадцать лечатся амбулаторно, сообщили в пресс-службе окружного управления СКР.

Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора уже провели осмотр точки общепита, изъяли образцы продуктов для лабораторных исследований и необходимые документы. «Допрошены сотрудники кафе и специалисты городского отдела Роспотребнадзора. Все отравившиеся граждане признаны потерпевшими по уголовному делу, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Накануне начала свою проверку и прокуратура. «В связи с произошедшими случаями отравления людей в кафе «Бургер Хаус» прокуратурой Лабытнанги по поручению прокуратуры округа организована проверка исполнения законодательства в сфере оказания услуг общественного питания, не отвечающих предъявляемым требованиям», – рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.

Салехард, Марина Дремова

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