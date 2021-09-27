Ямальцы, которых накормили бургерами с сальмонеллой, получат компенсации

Суд Лабытнанги обязал руководство кафе «Бургер Хаус» компенсировать моральный вред детям, которые весной этого года здесь получили серьёзное пищевое отравление. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Напомним, в мае этого года бутербродами из кафе отравились почти два десятка горожан, в том числе и дети. Последствия были настолько серьёзны, что многим из них понадобилась госпитализация. Позднее стало известно, что причиной отравления стала «Булка с котлетой из говяжьего фарша», с которой подавался соус, заражённый палочкой сальмонеллы.

«Прокурор Лабытнанги в интересах несовершеннолетних пострадавших подал иски направил иски в суд о взыскании с владельца кафе – ИП – компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования и постановил владельца кафе выплатить 150 тысяч рублей детям, получившим отравление»,– рассказали в надзорном ведомстве.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

Лабытнанги. Другие новости 27.09.21

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