В Китае семь человек погибли и сотни пострадали во время торнадо

Семь человек погибли и 239 получили различные ранения из-за торнадо, обрушившегося на провинции Хубэй в центральном Китае и Цзянсу в восточной части страны. Основной удар стихии пришелся по городам Ухань и Сучжоу.

Ветер внезапно усилился вечером 14 мая, около 20:39 по пекинскому времени (01:39 мск), сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. Отдельные порывы достигали 23,9 метра в секунду.

Воронки смерча образовались в Ухане и Суджоу и причинили сильные разрушения. В результате смерча шесть человек погибли в Центральном Китае, и один человек в восточной части страны. Всего пострадали 239 человек, пишет Global Times.

По данным издания, к утру 15 мая были разрушены 85 строений, в том числе дома 27 семей. Дома еще 130 семей и 8 тыс. кв. м временных сооружений на строительных площадках были повреждены. Сообщается о поваленных деревьях и рекламных щитах.

Как сообщал «Новый День», в конце марта мощный торнадо обрушился на американский штат Алабама. В результате пять человек погибли, от 30 до 50 строений разрушены, более 20 тыс. жителей остались без электриечства.

Ухань, Наталья Рязанова

Ухань. Другие новости 14.05.21

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