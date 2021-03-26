В США жертвами торнадо стали пять человек

В США мощный торнадо обрушился на штат Алабама. По последним данным, пять человек погибли. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сразу несколько торнадо формировались в Джорджии, Алабаме, Теннесси, Кентукки и Миссисипи. Больше всего пострадала Алабама. Более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения. Власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации в 46 округах.

В округе Калхун стихия унесла жизни пяти человек. Продолжается поисково-спасательная операция.

Штормовой ветер сносил крыши домов, вырывал с корнем деревья, валил столбы и опоры линий электропередачи. В результате были разрушены от 30 до 50 строений.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 26.03.21

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