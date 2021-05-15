В Казани эвакуировали 15 школ из-за сообщения о минировании

Персонал и учеников 15 школ Казани срочно вывели из зданий после сообщении о минировании. Специалисты проверяют школы на наличие взрывчатки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую мэрию.

Предупреждение о заложенной взрывчатке появилось в соцсетях утром 15 мая.

«В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», – сообщили в мэрии Казани.

Накануне неизвестный сообщил о минировании казанской школы №27. Около 80 детей вывели на улицу, но проверка показала, что информация была ложной.

Следственный комитет все еще проводит следствие о нападении на казанскую гимназию №175, которое случилось утром 11 мая. Силовики задержали бывшего ученика школы, которого обвиняют в массовом убийстве. В результате происшествия погибли 9 человек, пострадали еще 23.

Казань, Наталья Рязанова

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