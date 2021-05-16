Более 80 тысяч жителей Нижегородской и Костромской областей остаются без электричества

Грозы и сильный ветер привели к авариям на электросетях в Нижегородской и Костромской областях. Более 81 тысячи человек остаются без электроснабжения, сообщили в министерстве энергетики РФ.

Причинами отключения электроэнергии стала непогода: «Костромаэнерго» работает над восстановлением сетей после грозы со шквалистым ветром. В Нижегородской области вечером 15 мая прошла вильная гроза с дождем и ветром, порывы которого достигали 20 метров в секунду.

«В Костромской области без электроснабжения остаются около 30 500 человек. Аварийно-восстановительные работы ведут 66 бригад (262 специалиста и 119 единиц техники). В Нижегородской области без электроснабжения остаются около 50 600 человек. Аварийно-восстановительные работы ведут 47 бригад», – сообщили в пресс-службе Минэнерго.

По данным министерства, больше всего пострадали сети 35-110 кВ и сети 6-10 кВ.

Как сообщал «Новый День», в начале апреля большая часть населения Сахалина осталась без электроснабжения из-за аварии на подстанции. На острове проживают около 490 тыс. человек, а авария затронула 400 тыс. из них. Из 17 районов Сахалина электричество пропало в 12 районах, подача энергии сохранилась в изолированном Охинском энергорайоне.

Кострома, Наталья Рязанова

Кострома. Другие новости 15.05.21

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