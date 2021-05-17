На Сахалине прокуратура проверяет жалобы на стекающий в море мазут

Прокурорские работники начали проверку сообщений о загрязнении мазутом моря у берегов Сахалина. По итогам будут приняты меры, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жители портового города Невельска заметили, что стихийная свалка стала источником загрязнения не только на суще, но и для морских вод. Первые жалобы появились в соцсетях, о происходящем даже написали на местном информационном портале.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, в том числе в части обращения с отходами», – говорится в сообщении на сайте прокуратура Сахалинской области.

Как сообщал «Новый День», Следственный комитет возбудил уголовное дело о розливе нефтепродуктов в реку Колву. Пятно отнесло к городу Усинску в Республике Коми, где объявили локальный режим ЧС. Специалисты оградили место разлива и начали очистные мероприятия. А перегонку нефтепродуктов по трубопроводу, откуда произошла утечка, приостановили.

Невельск, Наталья Рязанова

Невельск. Другие новости 17.05.21

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