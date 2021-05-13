В Ненецком АО следователи возбудили дело о разливе нефти из нефтепровода

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за разлива нефти, добываемой на Ошском месторождении. Следователи подозревают, что руководство месторождения нарушило правила охраны окружающей среды.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. В настоящее время проводятся следственные действия», – сообщили в пресс-службе управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По информации ведомства, розлив нефти случился из-за разгерметизации напорного нефтепровода.

Как сообщал «Новый День», 11 мая на реке Колве в Республике Коми обнаружили нефтяное пятно. Загрязнение располагалось в 130 км от Усинска, и мэр города объявил локальный режим ЧС. По данным руководства НАО, источником утечки стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

Оперативные службы установили на реке боновые заграждения и принялись убирать нефть из воды, а сотрудники региональной управы МЧС проверили акваторию. «Лукойл» остановил перекачку по трубопроводу и тоже направил сотрудников для локализации утечки, сообщили в РИА «Новости».

Архангельск, Наталья Рязанова

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