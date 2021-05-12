В Коми ввели локальный режим ЧС из-за разлива нефти

Мэр Усинска Николай Такаев ввел локальный режим ЧС после утечки нефти. Пятно на реке Колве находится около границы с Ненецким автономным округом и в 130 км от Усинска, сообщили на сайте правительства НАО.

Нефтяную пленку на реке обнаружили вечером 11 мая, позже нашли и источник утечки.

«Источник загрязнения – нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. Сейчас оперативные службы устраняют последствия. На реке устанавливаются боновые заграждения», – написал глава НАО Юрий Бездудный в соцсети.

Сотрудники управления МЧС и ООО СПАСФ «Природа» проверяют акваторию и убирают нефть из воды.

«ООО СПАСФ «Природа» приступило к локализационным мероприятиям в районе первого и четвертого моста в соответствии с согласованным планом по ликвидации ЧС», – сообщается на портале правительства Коми.

Усинск, Наталья Рязанова

Усинск. Другие новости 12.05.21

В Челябинске выстрелили в голову восьмилетнему ребенку. / Медсестру приговорили к семи пожизненным срокам за семь убийств. / В Кургане на регулируемом переходе автобус сбил ребенка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»