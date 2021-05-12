В Коми ввели локальный режим ЧС из-за разлива нефти

Мэр Усинска Николай Такаев ввел локальный режим ЧС после утечки нефти. Пятно на реке Колве находится около границы с Ненецким автономным округом и в 130 км от Усинска, сообщили на сайте правительства НАО.
Нефтяную пленку на реке обнаружили вечером 11 мая, позже нашли и источник утечки.
«Источник загрязнения – нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. Сейчас оперативные службы устраняют последствия. На реке устанавливаются боновые заграждения», – написал глава НАО Юрий Бездудный в соцсети.
Сотрудники управления МЧС и ООО СПАСФ «Природа» проверяют акваторию и убирают нефть из воды.
«ООО СПАСФ «Природа» приступило к локализационным мероприятиям в районе первого и четвертого моста в соответствии с согласованным планом по ликвидации ЧС», – сообщается на портале правительства Коми.
Усинск, Наталья Рязанова
Усинск. Другие новости 12.05.21
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