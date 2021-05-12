российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 мая 2021, 13:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Коми ввели локальный режим ЧС из-за разлива нефти

Мэр Усинска Николай Такаев ввел локальный режим ЧС после утечки нефти. Пятно на реке Колве находится около границы с Ненецким автономным округом и в 130 км от Усинска, сообщили на сайте правительства НАО.

Нефтяную пленку на реке обнаружили вечером 11 мая, позже нашли и источник утечки.

«Источник загрязнения – нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. Сейчас оперативные службы устраняют последствия. На реке устанавливаются боновые заграждения», – написал глава НАО Юрий Бездудный в соцсети.

Сотрудники управления МЧС и ООО СПАСФ «Природа» проверяют акваторию и убирают нефть из воды.

«ООО СПАСФ «Природа» приступило к локализационным мероприятиям в районе первого и четвертого моста в соответствии с согласованным планом по ликвидации ЧС», – сообщается на портале правительства Коми.

Усинск, Наталья Рязанова

Усинск. Другие новости 12.05.21

В Челябинске выстрелили в голову восьмилетнему ребенку. / Медсестру приговорили к семи пожизненным срокам за семь убийств. / В Кургане на регулируемом переходе автобус сбил ребенка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

На сортировку мусора в России потребуется более 1 млрд рублей

На острове Русский произошел массовый выброс рыбы

Потепление в мире достигло рекорда за 3 миллиона лет

В Дагестане нашли более 150 мертвых краснокнижных тюленей

Предприятия обяжут заботиться о вредных отходах заранее

В России хотят ввести запрет на вылов китов и дельфинов

Ученые придумали способ переработки пластика в топливо

Биологи предупредили о сильном загрязнении океана масками

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Экология,