В Вологде у 86 студентов нашли острую кишечную инфекцию

Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию у 86 студентов института права и экономики УФСИН в Вологде. 69 человек доставлены в больницы, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«На 10 часов утра сегодня зарегистрировано 86 случаев острой кишечной инфекции среди студентов нашего вологодского вуза. Госпитализировано в Вологодскую областную инфекционную больницу 45 человек. В Сокольскую ЦРБ – 24 человека, 17 человек проходят амбулаторное лечение», – сказал глава региона на оперативном совещании. Его трансляция велась на официальной странице в соцсети.

Большинство заболевших жаловались на слабость, жар, головокружение, боль в животе.

В вузе сообщили, что состояние студентов улучшается, за ними наблюдают врачи. Руководство института начало внутреннюю проверку.

Причины произошедшего выясняют и сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ. Они уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по ч. 1 ст. 238 УК РФ).

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа… С помощью специалистов Роспотребнадзора изымаются пробы в пищевом блоке учреждения, столовой и расположенном в здании института кафе», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал «Новый День», 14 мая следователи Комсомольска-на-Амуре возбудили уголовное дело после отравления 18 человек в строительном колледже. 16 студентов и 2 преподавателя были доставлены в больницы с диагнозом «кишечная инфекция».

Вологда, Наталья Рязанова

Вологда. Другие новости 17.05.21

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