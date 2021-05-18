Пассажирский А321 ударился хвостом при посадке в Москве

Самолет Airbus А321, принадлежащий авиакомпании Air Moldova, получил повреждения во время посадки в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал Runway09.aviation.

По его данным, борт выполнял рейс Кишинев – Москва. Из-за сдвига ветра самолет не смог приземлится с первой попытки. Лайнер ушел на второй заход и при посадке повредил хвост.

Информацию об инциденте подтвердила руководитель пресс-службы Управления гражданской авиации Молдавии Ирина Бодолика. По ее словам, все пассажиры после авиапроисшествия были эвакуированы. Информации о пострадавших не поступала.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента, также проводится оценка технического состояния самолета, добавила чиновница, передает ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.05.21

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