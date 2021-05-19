Число погибших во время урагана в Индии увеличилось до 47 человек

В Индии как минимум 47 человек погибли в результате прохождения циклона Тауктаэ с ураганным ветром и ливнями. 89 человек с затонувшей баржи все еще числятся пропавшими без вести, сообщает Times of India.

Шторм срывает вывески, валит деревья и даже фонарные столбы. В результате буйства стихии 17 человек объявлены погибшими в штате Саураштра, еще пятеро умерли в штате Бхавнагар, 13 – в штате Гуджарат. Власти штата Махараштра сообщили о 12 погибших в городе Мумбаи.

Ранее сообщалось о двух погибших в Мумбаи, четырех погибших под рухнувшими зданиями в штате Карнатака и двух – в соседнем штате Керала.

Власти продолжают розыск 89 человек с затонувшей баржи P305, на которой размещали рабочих с нефтяных вышек. На ней находились 273 человек, 184 уже вытащили из воды моряки во время спасательной операции ВМС. Спасателям удалось переместить более 430 человек с двух барж и бурового судна нефтяной компании ONGC.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 19.05.21

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