В Индии восемь человек стали жертвами шторма

В Индии тысячи жителей эвакуировали из-за циклона «Тауктае», обрушившегося на западное побережье страны. К сожалению, жертв избежать не удалось, по последним данным, погибли восемь человек.

Сильный шторм бушует в 160 км от Мумбаи. Влияние циклона столь велико, что в аэропорту запретили посадку и вылеты всех рейсов.

Власти штата Гуджарат объявили эвакуацию из прибережных районов, по предварительным оценкам, до 150 тысяч жителей различных деревень и поселков будут вынуждены покинуть свои дома. В штате развернуты 54 группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

По последним данным, из-за сильного ветра в Мумбаи погибли два человека – один был убит при падении фонаря, второй скончался при обрушении кирпичной кладки одного из зданий. Еще четыре человека погибли из-за обрушений в штате Карнатака и двое – в соседнем штате Керала.

Наибольшую обеспокоенность вызывает возможное прекращение энергоснабжения, передает РИА «Новости». Больницы, в которых проводится лечение больных коронавируса, готовятся переключиться на резервное питание. «Также были приняты меры для обеспечения бесперебойного производства медицинского кислорода в восьми производственных подразделениях, а также создан его запас», – сказал главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани.

Напомним, Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число пациентов с Covid-19 по стране превысило 24,97 млн, а число умерших достигло 274 тысяч.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 17.05.21

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