Шторм в Индии выкорчевывает деревья и переворачивает корабли в море

В Индии продолжает бушевать циклон Тауктае. Число жертв стихии выросло до 21 человека, 96 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на данные, поступившие от правительства страны.

В штате Махараштра 14 человек погибли по разным причинам, связанным с циклоном, четыре жертвы – в Гуджарате, две – на Гоа. Около 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Скорость порывов ветра достигает 185 километров в час, штормом выкорчевывает деревья и сбивает столбы линий электропередач. Без энергоснабжения остались жители 2,4 тысячи населенных пунктов.

Неподалеку от побережья огромные волны опрокинули судно, обслуживающее нефтяные вышки. На борту находилось 273 человека, из них в ближайшие часы удалось спасти 177, еще 96 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 18.05.21

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