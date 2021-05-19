Четыре человека пострадали во время урагана в Петербурге

В Санкт-Петербурге четыре человека пострадали от падения вывески ресторана быстрого питания, которую сорвало ветром. Спасателям пришлось 61 раз выезжать на происшествия из-за непогоды, сообщили в городском главке МЧС.

«На проспекте Испытателей пострадали 4 человека. Двое из них, женщина и ребенок отправлены в больницу. Еще два человека: юноша и женщина осмотрены медиками, направлены на амбулаторное лечение», – рассказали в ведомстве.

Сильная гроза началась в Петербурге вечером 18 мая. Ливень и сильный ветер, достигавший 17 м/с, привели к 30 вызовов спасателей из-за падения деревьев. Также к 10 часам утра (мск) 9 раз ветром обрывало провода и светофоры, 14 автомобилей получили различные повреждения. Трижды спасателей вызывали из-за обрушившихся балконов.

Как сообщал «Новый День», сильный циклон обрушился на Индию. Ливни и шквалистый ветер роняли столбы и деревья, в результате 47 человек погибли, еще 89 остаются пропавшими без вести.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 19.05.21

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