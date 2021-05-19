В Белоруссии оба пилота разбившегося Як-130 погибли

Пилоты военного самолета Як-130 сумели катапультироваться во время падения, но ни один из них не выжил, сообщили в министерстве обороны Белоруссии.

«Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Ранее сообщалось, что один пилот с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Напомним, самолет подняли в воздух для учебного полета, но техника оказалась несправна. Летчики направили его падение подальше от поселений, и самолет разбился около города Барановичи. На место ЧП направлена комиссия во главе с замминистра обороны Белоруссии по вооружению.

В кабине находились командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной бригады майор Андрей Ничипорчик и летчик звена лейтенант Никита Куканенко. В министерстве обещали, что их семьям окажут помощь.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 19.05.21

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