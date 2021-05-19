В Белоруссии разбился военный самолет

В Белоруссии потерпел крушение военный самолет. По последним данным, пилот успел катапультироваться.

Инцидент произошел неподалеку от города Барановичи. Як-130 ВВС Белоруссии при взлете с аэродрома задел жилое здание. Пилот старался увезти судно от жилых кварталов.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Раньше всех», видно дымящиеся обломки среди домов. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. В другом ролике пожарные тушат самолет, который буквально распался на куски при ударе о землю.

Telegram: Военный самолет потерпел крушение в Белоруссии

По данным БелТа, пилоту удалось катапультироваться, но он получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 19.05.21

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