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Среда, 26 мая 2021, 13:49 мск

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В Швейцарии потерпел крушение военный самолет

В Швейцарии разбился военный самолет. Пилот успел катапультироваться. Об этом сообщили в Федеральном департаменте по делам обороны, гражданской обороны и спорта.

Самолет Tiger F-5 вылетел с военного аэродрома в Пайерне и совершал тренировочный полет в качестве спарринг-партнера для F/A-18 ВВС Швейцарии, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По неизвестной причине пилот потерял управление, самолет потерпел крушение в районе Мельхзе-Фрутт. Летчик успел катапультироваться и остался жив.

В настоящее время проводится расследование причин произошедшего.

Берн, Зоя Осколкова

Берн. Другие новости 26.05.21

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