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Пятница, 9 апреля 2021, 14:01 мск

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В Турции разбился военный учебный самолет

В Турции потерпел крушение военный учебный самолет KT-1. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Катастрофа произошла на западном побережье Турции. Самолет рухнул в Эгейское море

«Два пилота были спасены в результате немедленных поисково-спасательных работ», – говорится в сообщении в официальном твиттере министерства.

Проводится расследование, выясняются причины произошедшего.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 09.04.21

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