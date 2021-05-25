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Вторник, 25 мая 2021, 13:12 мск

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В США разбился военный самолет, пилот погиб

В США потерпел крушение истребитель Mirage F-1. Пилот не выжил. Об этом сообщает пресс-служба авиабазы ВВС США Неллис.

«Воздушное судно под управлением субподрядчика, которое совершило взлет с базы Неллис ВВС США, разбилось около 14:30 за южной границей базы», – говорится в релизе. По данным телеканала Fox News, самолет упал недалеко от начальной школы имени Мартина Лютера Кинга в Лас-Вегасе.

Крушение стало причиной гибели пилота. Других людей на борту не было. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, периметр оцеплен.

Пока не поступало никаких сведений о причине авиакатастрофы. Проводится расследование.

Лас-Вегас, Зоя Осколкова

Лас-Вегас. Другие новости 25.05.21

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