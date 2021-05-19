Пожар в иркутском поселке охватил уже 24 дома

МЧС направило самолет и два вертолета к поселку Дальний в Иркутской области. Там горят уже 24 дома, жители эвакуированы, сообщили в ведомстве.

«В поселке Дальнем горят 11 жилых и 13 нежилых домов. Погибших и пострадавших нет. 15 жителей размещены в здании местной администрации», – говорится на сайте регионального управления МЧС.

Бороться с огнем мешает ветер, и остается угроза распространения огня. Поэтому к поселку направлены самолет БЕ-200ЧС для тушения пожара с воздуха и два вертолета Ми-8. Один вертолет несет к месту пожара 10 спасателей, второй – 10 пожарных-десантников.

Пока с огнем борются добровольные пожарные и местные жители с помощью техники администрации. «Известно, что пожар возник в границах населенного пункта со стороны нежилых строений. Причину предстоит выяснить специалистам МЧС России», – добавили в ведомстве.

Поселок Дальний расположен на берегу реки Илим, но ни дороги, ни паромной переправы поблизости нет. От поселения до районного центра 118 км. В Дальнем 35 жилых домов, в них живут 68 человек, в том числе один ребенок. Еще 13 домов нежилые.

Накануне в Тюменской области сгорели 25 домов. Лесной пожар распространился на СНТ «Солнышко», вплотную подойдя к поселку Муллаши и деревни Пышминка. В Тюмени организовали сбор вещей для погорельцев, власти обещали выплатить всем пострадавшим компенсацию.

Иркутск, Наталья Рязанова

Иркутск. Другие новости 19.05.21

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