В Тюмени начали сбор средств и одежды погорельцам: только в одном СНТ сгорело 25 домов

В Тюменских СМИ, группах соцсетей и мессенджерах распространяют информацию о помощи погорельцам. Накануне лесной пожар добрался до поселка Муллаши и деревни Пышминка, в результате загорелись дома в СНТ «Солнышко». Огонь стёр с лица земли 25 домов. Людей срочно эвакуировали, соседи помогали друг другу, некоторых пенсионеров пришлось буквально милой эвакуировать. Женщин и детей вывозили в поселок Винзили, а мужчины записывались в добровольцы, чтобы помогать в тушении пожара.

У многих дома в СНТ были единственным жильём и люди остались буквально без ничего. В связи с этим организован сбор одежды, еды, денег для погорельцев. Сообщается, что нужна одежда для взрослых. Её можно привезти в кофейню Don Bizon на Алебашевском рынке с 9 до 21 часов. Деньги для помощи можно перечислить на карту председателя СНТ «Солнышко».

Также сбор организован на базе регионального отделения ОНФ в Тюмени по ул. Ленина, 69а.

В первую очередь люди нуждаются в одежде, постельном белье, подушках, одеялах, посуде и предметах быта. Можно также приобрести продукты и оставить их в «Тележках добра», которые установлены в супермаркетах по адресам: Профсоюзная, 1, корпус 1; Федюнинского, 67; Широтная, 199.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 18.05.21

Тюменского стрелка Шамсутдинова этапируют на малую родину. / В Ишиме из-за угрозы минирования снова массово эвакуируют детей. / В Тюменской области снижается число зараженных COVID-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»