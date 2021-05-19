В Петербурге СКР возбудил дело из-за упавшего козырька ресторана

Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело после сообщений о четырех пострадавших от обрушения козырька ресторана. Сотрудников подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.2 ст.238 УК РФ).

«Неустановленные лица из числа сотрудников одного из ООО Санкт-Петербурга ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние здания, расположенного в доме 7 литер А по проспекту Испытателей. В результате чего вечером 18 мая произошло обрушение фрагментов козырька, причинившее телесные повреждения различной степени тяжести», – сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по северной столице.

Следователи уже осмотрели место происшествия и теперь выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщал «Новый День», от упавшего козырька пострадали четыре человека: двух доставили в больницу, а юноша и женщина отправлены на амбулаторное лечение. Сотрудникам МЧС в Петербурге пришлось 12 раз выезжать из-за падения или угрозы падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций. Эти элементы стали опасны на фоне грозы с дождем и сильным ветром, которая разразилась вечером 18 мая.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 19.05.21

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